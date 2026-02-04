"Мираторг" в 2026 году вложит в проекты на Брянщине и в Белгородчине 15-20 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг", один из крупных инвесторов в развитие российского АПК, в последнее время сократил инвестиционную программу на фоне высокой ставки ЦБ.

"Мы поддерживали высокие темпы инвестирования в предыдущие годы, вложения доходили до 50-60 млрд рублей в год. Сейчас рассматриваем возможность строительства двух свинокомплексов в Брянской области и модернизацию комплекса по убою свиней на Корочанском мясоперерабатывающем предприятии в Белгородской области, который открыли в 2008 году. На это может быть направлено в районе от 15 млрд до 20 млрд рублей", - сообщил в интервью "Интерфаксу" президент "Мираторга" Виктор Линник.

По его словам, в последние два-три года холдинг завершал проекты, которые запустил ранее. "Но время летит быстро, бойню необходимо модернизировать, есть риск остановки производства, если этого не сделать. Эту работу планируем начать в 2026 году и завершить в 2027 году", - сказал он.

Линник напомнил, что часть объектов холдинга находится в приграничных регионах, что создает большие риски. "У нас 43 тысячи человек работает в компании, из них около 26 тысяч - в Белгородской, Курской, Брянской областях. Потери только от разрушения объектов в Судже составили 12 млрд рублей. Соответственно, восстанавливать мы их пока не можем - не все там спокойно и финансирования нет", - заявил он.

В Брянской области холдинг был вынужден закрыть один из свинокомплексов, который находился в двух километрах от границы. "Десятки тысяч животных с нескольких ферм крупного рогатого скота перевезли в другие регионы и фермы закрыли. Всех сотрудников с закрытых объектов трудоустроили приблизительно в тех же районах на наших предприятиях, где мы работаем", - сообщил он.

Как отметил Линник, в этих условиях холдинг тратит большие средства на защиту работников и объектов. "В прошлом году только на различные системы защиты мы направили около 2 млрд рублей. Но в целом, если считать ущерб с учетом экономических потерь и упущенной выгоды, то сумма получается более 15 млрд рублей", - констатировал он.

"Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции, растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.