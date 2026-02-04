"Газпром" отозвал второй иск о налоговых льготах к ФНС и Петербургу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" отозвало второй иск о налоговых льготах к Межрайонной инспекции ФНС России № 26 по Петербургу и комитету финансов города о признании незаконным отказа в предоставлении налоговой льготы.

"Ходатайство (заявление). Об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части", - сообщается в судебной картотеке. Этот иск был подан в сентябре 2025 года, он слушается в первой инстанции в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Других подробностей не публиковалось.

Аналогичный спор начался в июне 2025 года. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск газовиков на 3,5 млрд рублей. На прошлой неделе истец направил ходатайство об отказе от заявления. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник прекратил производство по делу.

МИФНС №26 по Санкт-Петербургу признала неправомерным применение для 2020 и 2021 годов в отношении объекта недвижимости "Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" инвестиционной налоговой льготы, предусмотренной городским законом от 14.07.1995 № 81-11 "О налоговых льготах". Речь идет о средствах, которые уже были уплачены в бюджет. В 2024 году налогоплательщик представил уточненные декларации, по которым суммы налоговых выплат уменьшались бы на 1,571 млрд рублей и 1,885 млрд рублей соответственно.

Причина отказа в том, что комплекс был введен в эксплуатацию застройщиком АО "Многофункциональный комплекс Лахта Центр" до передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО "Газпром".

Налоговики и суд также не нашли подтверждения использованию здания в рассматриваемый период. Со ссылкой на осмотр, проведенный комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (от сентября 2022 года), отмечается, что в здании отсутствовали готовые к использованию помещения. "В рассматриваемых периодах объект не использовался Обществом в предпринимательской деятельности, а значит не принёс налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль, компенсировав недополученные доходы от предоставления льготы", - сказано в решении.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром стала штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня - самое высокое здание Европы.

В последние годы из-за внедрения налогового мониторинга количество споров компаний группы "Газпром" с налоговыми органами резко сократилось.