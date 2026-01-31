Поиск

"Газпром" направил в суд отказ от иска о налоговых льготах для "Лахта Центра"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Газпром" направил в суд заявление об отказе от иска о налоговых льготах для "Лахта Центра".

Речь идет о начавшемся в июне 2025 споре на 3,5 млрд рублей. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск газовиков, и процесс продолжился в апелляционной инстанции. В пятницу, 30 января, ПАО "Газпром" направило в суд "ходатайство (заявление) об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части (ст. 49, 194 и др. АПК)", сообщается в судебной картотеке.

Как сообщалось, МИФНС №26 по Санкт-Петербургу признала неправомерным применение для 2020 и 2021 годов в отношении объекта недвижимости "Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" инвестиционной налоговой льготы, предусмотренной городским законом от 14. 07. 1995 № 81-11 "О налоговых льготах". Речь идет о средствах, которые уже были уплачены в бюджет. В 2024 году налогоплательщик представил уточненные декларации, по которым суммы налоговых выплат уменьшались бы на 1,571 млрд рублей и 1,885 млрд рублей соответственно.

Причина отказа в том, что комплекс был введен в эксплуатацию застройщиком АО "Многофункциональный комплекс Лахта Центр" до передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО "Газпром".

Также налоговики и суд не нашли подтверждения использованию здания в рассматриваемый период. Со ссылкой на осмотр, проведенный комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (от сентября 2022 года), отмечается, что в здании отсутствовали готовые к использованию помещения. "В рассматриваемых периодах объект не использовался Обществом в предпринимательской деятельности, а значит, не принёс налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль, компенсировав недополученные доходы от предоставления льготы", - сказано в решении.

В сентябре 2025 года был подан еще один иск газовиков к МИФНС №26 по Санкт-Петербургу "о признании незаконным отказа в предоставлении налоговой льготы". По нему других подробностей не публиковалось; решения пока нет.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром стала штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня является самым высоким зданием Европы.

В последние годы из-за внедрения налогового мониторинга количество споров компаний группы "Газпром" с налоговыми органами резко сократилось.

Газпром Лахта Центр
