Поиск

"Газпром" рассказал о сложностях у Европы с созданием запасов газа на будущую зиму

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемое сейчас превышение фьючерсных контрактов на лето 2026 года над контрактами на зиму 2026-2027 годов подрывает экономику формирования запасов газа в хранилищах, прокомментировали в "Газпроме".

Эксперты российской компании обратили внимание, что с середины января цены на газовом хабе TTF с поставкой "на следующее лето" находятся на уровне или выше цен "на следующую зиму".

"Такая ситуация делает летнюю закачку газа в ПХГ невыгодной, что дополнительно усложняет для Европы задачу по созданию необходимого запаса перед следующим отопительным сезоном", - предупреждают российские газовики.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 2 февраля в подземных хранилищах Европы осталось менее 40% запасов газа. В прошлом году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее. Из европейских ПХГ отобрано уже около 87% объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

Уровень заполненности подземных хранилищ газа Нидерландов упал ниже 25%. Из хранилищ отобрано 94% объема, закачанного к зиме. Уровень заполненности ПХГ Франции - ниже 30%, в ПХГ Германии запасы опустились до 31,3%, обратили внимание в "Газпроме".

TTF Газпром ПХГ Gas Infrastructure Europe Европа Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

 Фьючерсы на золото вновь превысили $5000 за унцию

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновляет максимум для февраля

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

В Сбербанке назвали непростой ситуацию с обслуживанием долга в ряде отраслей

Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

 Менеджмент Сбера будет рекомендовать направить на выплату дивидендов за 2025 г. 50% прибыли

Объем закупок госкомпаний РФ у самозанятых в 2025 г. вырос в четыре раза

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

 ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным

 Президент РФ ожидает, что влияние повышения НДС на рост цен будет краткосрочным
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });