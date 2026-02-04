"Газпром" рассказал о сложностях у Европы с созданием запасов газа на будущую зиму

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемое сейчас превышение фьючерсных контрактов на лето 2026 года над контрактами на зиму 2026-2027 годов подрывает экономику формирования запасов газа в хранилищах, прокомментировали в "Газпроме".

Эксперты российской компании обратили внимание, что с середины января цены на газовом хабе TTF с поставкой "на следующее лето" находятся на уровне или выше цен "на следующую зиму".

"Такая ситуация делает летнюю закачку газа в ПХГ невыгодной, что дополнительно усложняет для Европы задачу по созданию необходимого запаса перед следующим отопительным сезоном", - предупреждают российские газовики.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 2 февраля в подземных хранилищах Европы осталось менее 40% запасов газа. В прошлом году такой уровень был зафиксирован на три недели позднее. Из европейских ПХГ отобрано уже около 87% объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

Уровень заполненности подземных хранилищ газа Нидерландов упал ниже 25%. Из хранилищ отобрано 94% объема, закачанного к зиме. Уровень заполненности ПХГ Франции - ниже 30%, в ПХГ Германии запасы опустились до 31,3%, обратили внимание в "Газпроме".