Холода останутся в Европе еще долго, а запасы газа в ПХГ ЕС упали до 45,6%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Обновленные прогнозы погоды обещают Европе стабильно холодную погоду до конца января и весьма суровый февраль - на 4 градуса ниже климатической нормы.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $495 за 1 тыс. кубометров, прибавив за один торговый день 5%. Это максимальный уровень котировок с февраля 2025 года.

Ранее в "Газпроме" в качестве причины стремительного роста цен помимо погодного фактора в ЕС также называли "резкий скачок цен на газ в США - крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов".

Температура воздуха в Европе в январе в этом году опускается до минимальных значений за последние полтора десятка лет. В целом январь (а это сам по себе самый холодный зимний месяц) ожидается на три градуса холоднее климатической нормы и на четыре градуса морознее, чем в прошлом году.

Ясная погода сопровождается низкой скоростью ветра, а то и штилем. Это усиливает нагрузки на энергосистему, так как понижает выработку ветряных электростанций. Надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника.

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 45,59% по итогам газовых суток 24 января, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. Сейчас ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. Более того, база наблюдений GIE знает примеры, когда такого уровня (а то и намного выше - 59%) запасы достигали лишь к моменту завершения сезона отбора и началу закачки.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт сжиженного газа может составить 10 млн тонн, что на 24% выше, чем годом ранее. И это может быть новый рекорд для европейской газовой отрасли.

Однако и возможности этой индустрии не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 24 января терминалы работали на 47% от пропускной способности. Также заметна тенденция сокращения запасов СПГ на терминалах.

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешние морозные авралы энергетики региона будут проходить с максимальным уровнем риска. А необходимость ЕС восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/2027 годов.