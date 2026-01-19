Поиск

Хранилища газа в Европе пусты уже наполовину, спот подорожал до $460/тыс. куб. м

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу закрылась на уровне $460 за тысячу кубометров, прибавив всего за один торговый день 15%.

Температура воздуха в Европе в январе в этом году опускается до минимальных значений за последние полтора десятка лет. В целом январь (а это сам по себе самый холодный зимний месяц) ожидается на 3 градуса холоднее климатической нормы и на 4 градуса морознее, чем в прошлом году.

Ясная морозная погода сопровождается низкой скоростью ветра, а то и штилем. Это усиливает нагрузки на энергосистему, так как понижает выработку ветряных электростанций. Надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника.

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 50,4% по итогам газовых суток 17 января (на утро воскресенья), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Это на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. На данный момент ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. Более того, база наблюдений GIE знает примеры, когда такого уровня (а то и намного выше - 59%) запасы достигали лишь к моменту завершения сезона отбора и началу закачки.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона импортировали 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт сжиженного газа может составить 10 млн тонн, что на 24% выше, чем годом ранее. И это может быть новый рекорд для европейской газовой отрасли.

Однако и возможности этой индустрии не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 17 января терминалы работали на 57% от пропускной мощности. Также заметна тенденция сокращения запасов СПГ на терминалах.

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешние морозные авралы энергетики региона будут проходить с максимальным уровнем риска. А необходимость ЕС восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/27 годов.

