Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2026 г. до 5,3%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,3% с 5,1% в декабре, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по ВВП РФ на 2026 год сохранен на уровне 1,1% (против роста на 0,9% в 2025 году).

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались неизменными - 14,1% (в 2025 году - 19,2%).

На 2027 год прогноз по инфляции повышен до 4,1% с 4,0%, по средней ставке - вырос до 10,4% с 10,3%, по росту ВВП - остался на уровне 1,7%.

Инфляция в 2028 году, по прогнозам аналитиков, составит 4,0% (на уровне предыдущих ожиданий), средняя ключевая ставка - 9,0% (ранее - 8,9%), рост ВВП - 1,8% (прогноз не изменился).

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики ждут более крепкий рубль в среднесрочной перспективе, чем прогнозировали ранее. Среднегодовой курс доллара, по их прогнозам, в 2026 году ожидается на уровне 85,0 рубля (ранее - 90,3 рубля), в 2027 году - 94,5 рубля (до этого - 97,6 рубля), в 2028 году - 98,9 рубля (ранее - 102,0 рубля).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2026 году понижены до $50/барр. с $54/барр., на 2027 год - до $56/барр. с $57/барр., на 2028 год - остались на уровне $60/барр.

Опрос проводился 30 января - 3 февраля 2026 года. В нем приняли участие 30 экономистов из различных организаций.