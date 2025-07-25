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Структуры Александра Чачавы получили около 28% Ozon после выхода из капитала маркетплейса "Восток Инвестиции"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новым совладельцем Ozon после выхода из капитала маркетплейса компании "Восток Инвестиции" стали структуры Александра Чачавы.

Как сообщил Ozon в пятницу, структуры предпринимателя приобрели компанию АО "О23", которая владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon).

Чачава - основатель венчурного фонда LETA Capital и соучредитель IT-компании PRO32. В частности, структуры Чачавы являются инвесторами в "Яндекс".

Весной издание РБК сообщило, что "Восток Инвестиции" в конце 2024 года продала 27,7% акций Ozon - сумма сделки составила 38,2 млрд рублей. На тот момент Ozon не раскрывал нового владельца указанной доли.

"Восток Инвестиции" приобрели долю в Ozon у фондов семейства Baring Vostok весной 2024 года. Сделка была анонсирована в конце 2022 года (тогда сообщалось, что коллектив компании "Восток Инвестиции" составят выходцы из российской команды Baring Vostok), но разрешение президента на сделки с акциями Ozon и "Ренессанс Страхования", необходимые для реструктуризации активов Baring, было подписано в феврале 2024 года.

В настоящее время Ozon находится в процессе редомициляции холдинговой компании с Кипра в Россию. Соответствующее решение в рамках годового собрания акционеров Ozon Holdings Ltd было утверждено в декабре.

Ozon на 31,76% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", остальные акции в свободном обращении.

Ozon Александр Чачава Восток Инвестиции
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