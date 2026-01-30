Поиск

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва
Кевин Уорш. Архивное фото.
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша в качестве кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Кандидатура Уорша должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, возможно, как лучший из всех", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора. В ту пору он нередко выступал за высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, однако в последнее время Уорш начал поддерживать призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

"Мы полагаем, что он подтвердит свою "голубиную" позицию и будет настаивать, что рост производительности труда за счет ИИ удержит инфляцию под контролем, - отметил инвестиционный директор BlueBay Asset Management Марк Даудинг. - Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, рынок по-прежнему ждет двух снижений в текущем году".

Даудинг отметил, что Уорш является менее выраженным "голубем", чем другие потенциальные кандидаты, и его назначение едва ли представляет собой угрозу для независимости Федрезерва.

Уорш учился в Стэнфордском университете и Гарвардской школе права. Сейчас он преподает в Стэнфордской школе бизнеса, ранее он был спецпомощником президента США по вопросам экономической политики, исполнительным секретарем Национального экономического совета (National Economic Council, NEC), и занимался слияниями и поглощениями в Morgan Stanley.

Дональд Трамп ФРС США Кевин Уорш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

 Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

 Группировка ВМС США на Ближнем Востоке увеличилась до 11 кораблей

Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

 Число жертв снежной бури в США выросло до 85 человек

Brent подешевела до $69,74 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 30 января

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

 Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе

Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

 Трамп заявил, что планирует продолжить переговоры с Ираном

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы

Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

 Минфин США разрешил операции с нефтью из Венесуэлы для американских юрлиц

Трамп объявил о снятии блокады воздушного пространства Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });