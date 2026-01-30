Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы Федрезерва

Кевин Уорш. Архивное фото. Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша в качестве кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Кандидатура Уорша должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, возможно, как лучший из всех", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год, при этом он вошел в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора. В ту пору он нередко выступал за высокие процентные ставки для сдерживания инфляции, однако в последнее время Уорш начал поддерживать призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

"Мы полагаем, что он подтвердит свою "голубиную" позицию и будет настаивать, что рост производительности труда за счет ИИ удержит инфляцию под контролем, - отметил инвестиционный директор BlueBay Asset Management Марк Даудинг. - Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, рынок по-прежнему ждет двух снижений в текущем году".

Даудинг отметил, что Уорш является менее выраженным "голубем", чем другие потенциальные кандидаты, и его назначение едва ли представляет собой угрозу для независимости Федрезерва.

Уорш учился в Стэнфордском университете и Гарвардской школе права. Сейчас он преподает в Стэнфордской школе бизнеса, ранее он был спецпомощником президента США по вопросам экономической политики, исполнительным секретарем Национального экономического совета (National Economic Council, NEC), и занимался слияниями и поглощениями в Morgan Stanley.