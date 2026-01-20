Поиск

Ликвидные активы ФНБ на начало 2026 г. составили 4,085 млрд рублей, или 1,9% ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало 2026 года составили эквивалент 4 трлн 084 млрд 984,2 млн рублей, или $52 млрд 219,8 млн (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

По состоянию на 1 декабря 2025 года они были на уровне 4 трлн 114,666 млрд рублей, или $52,598 млрд (также 1,9% ВВП).

В декабре 2025 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2024 года по 15 декабря 2025 года в сумме 7 млрд 458,1 млн рублей, что эквивалентно $93,2 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 645 млрд 815,2 млн рублей, что эквивалентно $8 млрд 019,0 млн.

Ранее сообщалось, что ФНБ в декабре увеличился на 156 млрд рублей, до 13 трлн 415,16 млрд рублей (эквивалент $171,49 млрд), или 6,2% ВВП, после роста на 57,6 млрд рублей в ноябре.

Новость дополняется

ФНБ Минфин РФ
