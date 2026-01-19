Поиск

Объем ФНБ в декабре вырос на 156 млрд рублей, до 13,415 трлн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в декабре продолжил расти: он увеличился на 156 млрд рублей после роста на 57,6 млрд рублей в ноябре, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на конец декабря составил 13 трлн 415,16 млрд рублей (эквивалент $171,49 млрд), или 6,2% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 трлн 259,021 млрд рублей (эквивалент $169,491 млрд), или 6,1% ВВП.

Прогноз по объему фонда на конец 2025 года составлял 13,637 трлн руб., или 6,3% ВВП. На начало 2025 года он был на уровне 11,88 трлн рублей, или 6,2% ВВП.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ несколько сократился, составив 160,24 тонны по сравнению со 173,039 тонны на 1 декабря (на начало ноября было 173,103 тонны, на начало октября - 173,110 тонны). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита бюджета) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - продавалось золото, размещенное на счете, для финансирования определенных проектов.

Объем юаней остается неизменным с начала сентября - на конец декабря он составил 209,152 млрд юаней. На начало августа их объем составлял 210,209 млрд юаней, а на 1 июля - 214,821 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещены 3,12 млрд рублей.

