Экспорт химической продукции из РФ за 11 месяцев в денежном выражении вырос на 22,6%, импорт – на 2,7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-ноябре 2025 года вырос на 22,6% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $30,7 млрд. Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Как сообщалось, в январе-октябре было экспортировано химических товаров на $28 млрд. Таким образом, ноябрьские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,7 млрд (-15,6% относительно октября).

Импорт продукции химпрома в январе-ноябре вырос на 2,7% до $49,6 млрд. В ноябре российские компании ввезли из-за рубежа товаров на $4,8 млрд (+4,3% к октябрю).

Речь идет о продукции под кодами 28-40 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД). К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 1,3% до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4% до $53,5 млрд.