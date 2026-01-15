Поиск

Экспорт химической продукции из РФ за 11 месяцев в денежном выражении вырос на 22,6%, импорт – на 2,7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-ноябре 2025 года вырос на 22,6% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $30,7 млрд. Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Как сообщалось, в январе-октябре было экспортировано химических товаров на $28 млрд. Таким образом, ноябрьские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,7 млрд (-15,6% относительно октября).

Импорт продукции химпрома в январе-ноябре вырос на 2,7% до $49,6 млрд. В ноябре российские компании ввезли из-за рубежа товаров на $4,8 млрд (+4,3% к октябрю).

Речь идет о продукции под кодами 28-40 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ВЭД). К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 1,3% до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4% до $53,5 млрд.

ФТС
Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

Сальдо торгового баланса РФ за январь-ноябрь снизилось на 10,5%, до $124,7 млрд

Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

ЕС с 1 февраля снизит price cap на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 28 февраля

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

