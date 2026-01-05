Росавиация уверена в поставке трех Ил-114 в 2026 г., передача МС-21 и SJ-100 увязана с сертификацией

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Три региональных самолета Ил-114-300 точно будут переданы заказчику в 2026 году, сроки поставок полностью импортозамещенных МС-21 и SJ-100 зависят от того, когда они будут сертифицированы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Точно ожидаем поставку трех самолетов Ил-114-300. Поставка МС-21-310 и Superjet 100 в полностью российском облике увязана с сертификацией этих машин, завершение которой ожидаем в этом году", - сказал Ядров журналистам на вопрос, какое количество новых российских самолетов могут получить авиакомпании в 2026 году.

"Важно понимать: после завершения сертификации самолетов необходимо порядка трех месяцев, чтобы авиакомпании начали их эксплуатировать на коммерческих линиях. Это связано с процессом приемки воздушных судов на серийном производстве, с подготовкой летных экипажей, обкаткой машин", - добавил он.

Сертификация Ил-114-300 должна завершиться в начале 2026 года, после этого начнутся серийные поставки этих самолетов, заявлял ранее глава "Ростеха" (объединяет предприятия авиапрома) Сергей Чемезов. Сертифицировать SJ-100 планируется в I полугодии, чтобы передать авиакомпаниям в течение года 12 готовых машин, также говорил он. Сертификация и начало серийных поставок среднемагистральных МС-21, по словам Чемезова, ожидается в конце 2026 года.

В конце декабря Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции модернизированного самолета Ту-214, что открывает путь к его серийному производству. Интерес к этой машине ранее обозначала S7, подписавшая меморандум с ПАО "ОАК" о закупке 100 Ту-214. По словам Ядрова, о более конкретных договоренностях между компаниями может быть объявлено в феврале на выставке НАИС.

"Сейчас вместе с эксплуатантом Минтранс России, Минпромторг и Росавиация обсуждают параметры возможной сделки. Она не самая простая, надо согласовать важные параметры: величина лизингового платежа, реальная интенсивность эксплуатации самолета, подходы к послепродажному обслуживанию воздушных судов", - уточнил Ядров.