Денежная база в России снизилась с 23 по 30 января на 113 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 января составил 19401,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 января денежная база в России равнялась 19514,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,58%, или на 113,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.