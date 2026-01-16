Денежная база в России выросла с 19 по 26 декабря на 303,4 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 декабря 19832,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 декабря денежная база в России равнялась 19529 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,53%, или на 303,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.