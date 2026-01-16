Поиск

Денежная база в России выросла с 19 по 26 декабря на 303,4 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 26 декабря 19832,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 декабря денежная база в России равнялась 19529 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,53%, или на 303,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

 РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Рубль завершил ростом торги в четверг

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

Минфин РФ увеличит продажу валюты/золота в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день

 Минфин РФ увеличит продажу валюты/золота в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день

Maersk возобновляет движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу

Банки РФ начали готовиться к изменениям в программе семейной ипотеки

 Банки РФ начали готовиться к изменениям в программе семейной ипотеки

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

РЖД в 2025 году сократили закупки локомотивов на 29%, до 399 единиц
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8156 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });