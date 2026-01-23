Поиск

Денежная база в РФ снизилась с 26 декабря по 16 января на 184,7 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 января составил 19 647,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 декабря денежная база в России равнялась 19 832,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,94%, или на 184,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

 Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

 Структуры Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

 Новак сообщил о сокращении добычи нефти в России в 2025 году на 0,8%

"Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

 "Автодор" обсуждает параметры очередной индексации тарифов на сети своих дорог

На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

 На "Мосбирже" среднедневной объем торгов серебром на прошлой неделе превысил 5 тонн

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });