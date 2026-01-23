Денежная база в РФ снизилась с 26 декабря по 16 января на 184,7 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 16 января составил 19 647,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 декабря денежная база в России равнялась 19 832,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,94%, или на 184,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.