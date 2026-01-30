Денежная база в России снизилась с 16 по 23 января на 133 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 23 января 19514,7 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 16 января денежная база в России равнялась 19647,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,68%, или на 133,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.