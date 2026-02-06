Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании в доход РФ холдинга "КДВ"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Тверского суда Москвы о признании экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и обращении в доход РФ принадлежащий Денису Штенгелову холдинг "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд оставил без изменения решение Тверского районного суда города Москвы от 1 октября 2025 года, которым удовлетворены административные исковые требования к Штенгелову Денису, Штенгелову Николаю, Каржиловой Марии и АО "Кондитерус Ком" о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства", - сообщили в суде.

Генпрокуратура при подаче иска в Тверской суд Москвы оценила капитализацию "КДВ" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль - в 139 млрд рублей.

Иск о признании Штенгеловых экстремистским объединением надзорное ведомство подало в минувшем августе.

Источник в Генпрокуратуре тогда сообщал "Интерфаксу", что гражданин Австралии Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, "деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету". По мнению истца, группа функционирует в основном за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и других).

Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение, которое в дальнейшем послужило кадровой основой для создания запрещенных в РФ террористических формирований "Азов", "Айдар", "Днепр-1" и других.

Источник, ссылаясь на позицию Генпрокуратуры, отметил, что политические взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет его сын Денис: после начала специальной военной операции на Украине он публично осудил действия армии России. "Будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами. В целях демонстрации приверженности киевскому режиму Штенгелов Д.Н. принял меры, направленные на ограничение прав акционеров-россиян в нидерландской компании "НАК", находящейся под его руководством", - сказал собеседник агентства.

Было установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний "КДВ". Этот холдинг работает на рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции.

По мнению истца, на которое ссылается источник, Штенгеловы без разрешения правительственной комиссии и других публичных регуляторов выводили доходы от деятельности холдинга в недружественные юрисдикции. С 2022 года за рубеж ими уже перечислено свыше 21 млрд рублей, которые направлены на поддержание экономик США и Австралии. Так, в 2022 году в штате Вашингтон (США) Штенгелов-младший выкупил компанию по производству кондитерских изделий "Либерти Орхардс" за $200 млн (ежегодная прибыль составляет $25 млн). В 2024 году он приобрел контрольный пакет акций (на сумму $30 млн) хорватской продовольственной фабрики "Звечево" в г. Пожега. В г. Голд-Кост (Австралия) он купил теннисный комплекс "КДВ Спорт" стоимостью более $50 млн.

Штенгеловы более 10 лет назад покинули пределы РФ, проживают на территории Австралии, Украины и США.

"КДВ Групп" занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири и центральной части РФ (в том числе в Москве).

В отчетности "КДВ Групп" за 2023 год говорится, что холдинг принадлежит гражданину РФ - без указания имени и фамилии. По данным Forbes, принадлежащие Штенгелову активы по итогам 2024 года были оценены в $1,4 млрд (98-е место в рейтинге российских миллиардеров).