Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК "КДВ"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просит Тверской суд Москвы обратить в доход государства 18,07% акций АО "Кондитерус Ком" (головная компания ГК "КДВ"), которые принадлежат совладельцу компании Игорю Семенову, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с иском надзорного ведомства.

"В настоящее время на Семенова зарегистрированы 18,07% акций АО "Кондитерус Ком" - материнского общества ГК "КДВ", они подлежат обращению в доход Российской Федерации",- сказал собеседник агентства.

Он заявил, что сохранение за Семеновым этих акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу "КДВ" Денису Штенгелову "и дальше получать дивиденды от деятельности ГК, опосредованно участвовать в управлении холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях".

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Шенгелову-младшему холдинг "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Генпрокуратура тогда оценивала капитализацию "КДВ" в 497 млрд рублей, ежегодный доход - в 756 млрд рублей, а валовую прибыль - в 139 млрд рублей.

Как сообщил источник, в ходе прокурорской проверки было установлено, что проживающий в США Семенов участвовал в управлении холдингом, в том числе входящими в него иностранными компаниями в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Молдавии, на Украине и в других странах.

"В октябре, уже после решения суда, Семенов заявил о своем намерении продать пакет акций АО "Кондитерус Ком" за 7,4 млрд рублей, направив соответствующее уведомление в адрес иных акционеров обозначенного общества", - сказал источник.

По его словам, попытка Семенова в срочном порядке избавиться от ценных бумаг "указывает на его осведомленность о противоправной природе деятельности Штенгелова и стремление избежать правовых последствий, а также направлено на сохранение финансовых ресурсов экстремистской группы".

Кроме того, добавил он, попытка продать акции прямо нарушает установленные судом меры предварительной защиты, включающие арест 100% акций АО "Кондитерус Ком".

С учетом установленных обстоятельств надзорное ведомство просит отнести Семенова к участникам экстремистского объединения, "поскольку своим поведением он обеспечивает его материальную базу и тем самым способствует созданию благоприятных условий для реализации противоправных планов и устремлений Штенгеловых".

В качестве мер предварительной защиты прокуратура просит наложить арест на все имущество Семенова, запретить открывать ему банковские счета.

"КДВ Групп" занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве).