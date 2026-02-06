Brent подешевела до $67,5 за баррель

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному снижению днем в пятницу.

К 14:28 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $67,5 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 4 цента, до $63,25 за баррель.

Участники рынка ждут результатов переговоров между Ираном и США, которые стартовали в Омане. Стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране.

Агентство Mehr сообщило, что переговоры под председательством министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и специального посланника США Стива Уиткоффа и при посредничестве Омана официально начались.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи перед вылетом в Оман сообщил, что приступает к ядерным консультациям с США "добросовестно, при этом полностью учитывая прошлый опыт и будучи полон решимости отстаивать свои права".

"Инвесторы следят за американо-иранскими переговорами, и их настроение будет зависеть от итогов этих переговоров", - отметил аналитик PVM Тамаш Варга.

Инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.