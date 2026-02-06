Поиск

Глава ЕК объявила содержание 20-го пакета санкций в отношении РФ

Ограничения будут касаться энергетики, финансовых услуг и торговли; в санкционный список будут включены еще 43 танкера

Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представляет новый, 20-й, пакет санкций ЕС против России, сообщила в пятницу в специальном заявлении председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В энергетике мы вводим полный запрет на морские перевозки российской нефти. Это еще больше сократит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в пятницу.

В 20-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует ввести запрет на обслуживание транспортировки нефти из РФ, говорится в заявлении фон дер Ляйен.

"Мы вводим полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти (...). Поскольку судоходство – это глобальный бизнес, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7. Мы включаем в список еще 43 судна, входящих в состав теневого флота. Таким образом, общее число судов достигнет 640", - продолжила фон дер Ляйен.

Она объявила, что ЕС затрудняет России приобретение танкеров и вводит "масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты по экспорту газа".

По ее словам, это дополняет запрет ЕС на импорт СПГ, согласованный в рамках 19-го пакета и регламента RepowerEU.

"Затем мы представляем второй блок мер, направленных на дальнейшее ограничение российской банковской системы и ее способности создавать альтернативные каналы платежей для финансирования экономической деятельности", - заявила глава ЕК.

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ планирует ввести дополнительные экспортные ограничения.

"Мы вводим дополнительные экспортные ограничения на товары и технологии, используемые Россией на поле боя, такие как материалы, применяемые для производства взрывчатых веществ", - указано в заявлении.

Кроме того, Еврокомиссия "предлагает ввести квоту на аммиак, чтобы ограничить импорт".

Помимо этого, согласно заявлению, ЕС планирует "новые запреты на импорт металлов, химических веществ и критически важнейших минералов, которые еще не попали под санкции, на сумму более 570 млн евро".

