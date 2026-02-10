Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2720п по индексу МосБиржи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник просел ниже 2720 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста официального курса доллара от ЦБ РФ, ожиданий итогов пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке и сомнений в скором продвижении переговорного процесса по мирному украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2717,04 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался выше 2740 пунктов), индекс РТС - 1108,58 пункта (+0,3%); лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-2,6%), "Хэдхантера" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,4%), но подорожали бумаги "ВК" (+3,4%), ВТБ (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составил 77,2091 руб. (-44,11 копейки). Подешевели также акции "НЛМК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Полюса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%).

Сбербанк в январе 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% - до 161,7 млрд руб. - по сравнению со 132,9 млрд руб. прибыли в январе 2025 года, говорится в сообщении банка. Рентабельность капитала в январе текущего года выросла до 23,2% с 22,2% годом ранее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник в интервью телеканалу НТВ, что для достижения урегулирования украинского кризиса потребуется преодолеть большую переговорную дистанцию. "Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Трамп "поставил на место" европейцев, Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", - сказал Лавров.

Министр добавил: "Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби - там впереди еще большая дистанция".

Министр также отметил, что в настоящий момент гарантии безопасности для Украины обсуждаются на Западе "не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации".

Ранее Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президентов РФ и США в Анкоридже, однако Штаты теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине. "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине. "Я не думаю, что здесь США что-либо назначают", - приводит издание The Guardian слова Уитакера, комментировавшего высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон дал время добиться соглашения до июня. По словам Уитакера, устанавливать конечные сроки в нынешних условиях "очень опасное" решение.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, к завершению торгов во вторник индекс МосБиржи показал умеренное снижение, в целом оставаясь в боковом тренде. Этому способствуют распространенные ожидания по поводу паузы в снижении ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России и отсутствие конкретики по поводу следующего раунда мирных переговоров по Украине. Вероятное замедление в снижении ставки означает, что жесткие денежно-кредитные условия продолжат оказывать давление на корпоративный сектор в части кредитного качества эмитентов.

Во вторник операционные результаты представил "Европлан" (+0,1%): в 2025 году новый бизнес в легковом сегменте снизился на 49% по сравнению с 2024 годом и составил 43 млрд руб. В декабре "ЭсЭфАй" закрыл сделку по продаже "Европлана" Альфа-банку. В Альфа-банке отметили, что стратегическое направление развития "Европлана" находится в процессе формирования, напомнил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник двигался волатильно - после утреннего роста до 2740 пунктов индикатор растерял весь прирост и ушел в минус. Неопределенность на геополитическом фронте и риски монетарной паузы сдерживают покупателей, но и распродавать акции инвесторы не спешат, предпочитая выжидательную позицию, отметил эксперт.

Стоимость нефти и золота продолжила подпитываться тревожными ожиданиями на Ближнем Востоке - США накануне рекомендовали судам держаться подальше от Ормузского пролива. В среду выйдут данные по безработице в США, индекс потребительских цен (ИПЦ) Китая за январь, на российском рынке "Норникель" опубликует финансовый отчет по МСФО за 2025 год, "Аэрофлот" - операционные результаты за январь. Наибольшее внимание может быть приковано к недельному отчету Росстата по инфляции, который выйдет уже после окончания основной торговой сессии. Данные важны в контексте предстоящего заседания ЦБ. Индекс МосБиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2720-2750 пунктов, если не поступит свежих геополитических вводных, считает Шепелев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи попытается найти опору в районе 2700 пунктов. Поводом для сохранения консервативного настроя инвесторов выступает отсутствие ясности относительно хода переговоров по Украине и всплеск опасений по итогам заседания ЦБ 13 февраля (заседание опорное, регулятор представит обновленные прогнозы).

Рынок акций выглядит несколько перепроданным, что может помочь индексу МосБиржи попытаться найти опору в районе 2700 пунктов, у нижней границы диапазона 2700-2800 пунктов, в котором индекс находится вот уже два месяца, отмечает он.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, негативный настрой рынка с начала недели во многом стал следствием комментариев главы МИД РФ Лаврова, который заявил, что США отказались от собственных предложений по Украине. Это говорит о том, что до урегулирования конфликта еще далеко.

В результате индекс МосБиржи протестировал зону сильной поддержки 2700-2720 пунктов. Поводов для пробоя данной преграды пока нет, как и стимулов для серьезного отскока вверх, считает аналитик.

Нефть пытается подрасти, но при приближении к $70 за баррель Brent явно видно усиление продаж. Эта отметка выступает сильным сопротивлением, для ее пробоя нужно резкое обострение ситуации вокруг Ирана, полагает Соколов.

Инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин также отмечает, что геополитическая риторика меняется, привнося негативный сантимент в акции. Основной причиной этого является то, что мирное урегулирование по украинскому вопросу застопорилось, что монетарная пауза ЦБ может продолжиться, а рубль остается крепким.

Согласно заявлению главы МИД РФ Лаврова, США отказались от идей, предложенных на русско-американском саммите в Анкоридже. Соответственно, предсказуемость событий вокруг урегулирования становится еще ниже. Тем не менее на рынке акций возможен коррекционный отскок от зоны поддержки в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи, не исключен подъем к верхней границе привычного боковика - 2800 пунктам, считает Бахтин.

Мировые рынки акций

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3% и обновил максимум, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе нет единого вектора (индексы CAC 40, DAX подросли в пределах 0,1%, FTSE просел на 0,4%), но продолжился подъем в США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,1-0,4%).

В Японии победа на выборах в нижнюю палату парламента партии премьера Санаэ Такаити укрепила ожидания повышения государственных расходов и снижения налогов в стране. Такаити, которую считают сторонницей мягкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, обещает на два года заморозить 8%-й налог с продаж продовольствия и утверждает, что стимулирование экономики не ударит по государственным финансам Японии.

Также трейдеры приветствовали заявления министра финансов США Скотта Бессента, сказавшего накануне, что высокопоставленные представители его ведомства на прошлой неделе посетили Китай с целью "укрепления каналов коммуникации" между Вашингтоном и Пекином.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщил во вторник Минторг страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,4%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены вернулись к росту на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,26 за баррель (+0,3% и +1,5% в понедельник), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,39 за баррель (+0,1% и +1,3% накануне).

Министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Лензолото" (-5,5%), акции "Башнефти" (-4,3%), ПАО "Россети Сибирь" (-3,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (-2,5%), "Мосэнерго" (-2,2%).

Выросли акции ПАО "ГАЗ" (+9,7% и +10,2% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+3,9%), ПАО "Центр международной торговли" (+3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,8%), "КАМАЗа" (+2,2%).

Акции "ВУШ Холдинга" выросли на новостях, что компания отозвала ранее поданное в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) ходатайство о приобретении ООО "ЮрентБайк.ру" (бренд "Юрент"), рассмотрит возможность подачи нового. Как указано в сообщении компании, такое решение принято по итогам участия в очном рассмотрении ФАС ходатайства по вопросу возможной сделки по приобретению "Юрент".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,75 млрд рублей (из них 7,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,67 млрд рублей на бумаги "ВК" и 7,44 млрд рублей на акции ВТБ).