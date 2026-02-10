Рубль во вторник развернулся вверх в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань растерял дневной рост и незначительно понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подорожал на нейтральном новостном фоне и в ожидании новых драйверов к более заметной динамике. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,158 руб., что на 0,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара с 11 февраля на 44,11 копейки, до 77,2091 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,07 копейки, до 91,9429 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 13 февраля, время публикации пресс-релиза - 13:30 мск. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам в 15:00 по Москве пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Рубль постепенно утрачивает позиции к юаню и доллару - первый тяготеет к 11,2 руб., американская валюта все чаще пытается пробиться к 78 руб. Геополитическая риск-премия в рубле могла пойти на расширение на фоне усиления внешней неопределенности и новых санкционных рисков. Спрос на юани на этой неделе могут немного увеличивать импортеры, которым может требоваться пополнение складских запасов до наступления длинных новогодних праздников в КНР (15-23 февраля). В то же время, повысилась вероятность монетарной паузы на заседании ЦБ в пятницу - жесткость регулятора была бы на руку рублю. Однако мы считаем столь же вероятным и осторожное снижение ключевой ставки шагом до 50 б.п. Так или иначе шансы на выход юаня к 11,5 руб., а доллара к 80 руб. до конца зимы видятся высокими. Давление на экспортные доходы и оживление импорта могут потихоньку ослаблять рубль. Краткосрочные ориентиры по курсу рубля к юаню - 11-11,3 руб., к доллару - 76,5-78,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Нефть

Цены на нефть перешли к небольшому минусу вечером во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве опускается на 0,04%, до $68,99 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,3%, до $64,16 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Минтранс США рекомендовал судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

Банк России во вторник, 10 февраля, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 3 трлн 740,226 млрд рублей) в среднем по ставке 16,02% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 3 февраля, ЦБ разместил 2 трлн 760 млрд рублей (при лимите 2 трлн 760 млрд рублей и спросе 3 трлн 414,036 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 8 базисных пунктов - до 15,26% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились во вторник на 2 базисных пункта - до 15,76%, 16,26% и 17,17% годовых соответственно.