Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует вялую динамику на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2718,46 пункта (+0,05%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,7%; растут ценные бумаги МКПАО "ВК" (+1,6%).

Кроме того, подорожали акции "Аэрофлота" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "Яндекс" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, предпочитаем, чтобы эти цели были достигнуты при помощи дипломатии. Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами (России и США) Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. По словам Лаврова, этим пониманиям российская сторона "остается полностью привержена".

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру", - добавил глава МИД.

Как указал Лавров, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах". "Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Кроме того, подчеркнул Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Dow Jones вырос и обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали статданные и финансовую отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%. То, что продажи в праздничный период оказались значительно хуже ожиданий, отражает более неустойчивое потребительское поведение. Это укрепляет трейдеров во мнении, что Федеральная резервная система в этом году может предпринять больше двух снижений базовой процентной ставки.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в январе опустился до 99,3 пункта по сравнению с 99,5 пункта месяцем ранее, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Средний прогноз экспертов предполагал повышение до 99,9 пункта.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,3%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 11 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи и Австралии подрастают на 0,4-1,6%, и лишь индекс материкового Китая снижается на 0,2%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День основания государства).

В свою очередь мировые цены на нефть 11 февраля утром умеренно подрастают после снижения в предыдущий торговый день. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,74%, до $69,31 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,8%, до $64,47 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что он ожидает на следующей неделе продолжение переговоров США и Ирана. "Трамп сказал, что второй раунд американо-иранских переговоров пройдет на следующей неделе", - информирует портал. "Либо мы заключим соглашение, либо мы сделаем что-то очень жесткое, как в прошлый раз", - отметил президент. При этом он добавил, что раздумывает над тем, не отправить ли к берегам Ирана вторую авианосную ударную группу. "У нас есть армада, которая идет туда, и может отправиться еще одна", - сказал он.

В свою очередь неназванный представитель властей США подтвердил порталу, что в администрации действительно идут дискуссии о возможном перемещении в регион еще одной авианосной ударной группы.

Между тем Трамп в интервью выразил оптимизм в отношении дипломатического пути урегулирования разногласий Вашингтона и Тегерана и повторил, что по его мнению, Иран хочет заключить соглашение. По его словам, теперь иранские власти настроены более серьезно, чем на переговорах, которые шли до удара США по Ирану в июне 2025 года. Трамп добавил, что кроме ядерной программы, возможно, удастся урегулировать вопрос с иранскими баллистическими ракетами.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в минувшую пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только иранский ядерный проект.