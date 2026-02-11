РФ в 2025 году впервые экспортировала в КНДР пиво, рапсовое масло и табачные изделия

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году расширила экспорт продукции АПК в КНДР за счет пива, рапсового масла и табачных изделий. Прежде эта продукция на рынок Северной Кореи не поставлялась. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Так, экспорт пива составил около 30 тонн на $20 тыс., рапсового масла - более 310 тонн на $340 тыс., табачной продукции - свыше 110 тонн на более $700 тыс.

"Агроэкспорт" также сообщил, что в 2025 году экспорт в КНДР свиных субпродуктов (пользуются большим спросом в странах АТР для приготовления блюд азиатской кухни) составил 4,5 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка увеличилась в 5,5 раза, до более $3,6 млн. РФ начала поставлять эту продукцию в республику в 2024 году.

В январе 2026 года экспорт свиных субпродуктов продолжился: было отгружено более 760 тонн на сумму свыше $860 тыс.