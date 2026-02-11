Поиск

TotalEnergies снизила квартальную чистую прибыль на четверть

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года более чем на 26% в годовом выражении и на 21% в сравнении с предыдущим кварталом.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $2,906 млрд против $3,956 млрд годом ранее и $3,683 млрд в III квартале.

Скорректированная прибыль сократилась до $3,837 млрд с $4,406 млрд годом ранее. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит LSEG, оценивали показатель в $3,9 млрд.

Выручка в четвертом квартале составила $50,624 млрд против $52,508 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов в минувшем квартале увеличилась до 2,545 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,427 б.н.э./с за тот же период годом ранее.

В первом квартале 2026 года компания планирует добычу на уровне свыше 2,6 млн б.н.э./с.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 3,4 евро на акцию. Это на 5,6% выше показателя за 2024 год.

Также компания объявила о сокращении объема buyback до $750 млн в первом квартале 2026 года, отметив неопределенность ситуации с ценами на энергоносители. В четвертом квартале TotalEnergies выкупила акции на $1,5 млрд.

Капитализация компании за последние три месяца выросла примерно на 13%, до 134,8 млрд евро.

