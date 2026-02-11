Robinhood в IV квартале снизила чистую прибыль на 34%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 34%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $605 млн, или $0,66 в расчете на акцию против $916 млн ($1,01 на акцию) годом ранее.

Выручка увеличилась на 26,5% - до $1,283 млрд.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне $1,35 млрд, по данным FactSet. Респонденты LSEG ожидали, что прибыль составит $0,63 на бумагу при выручке в $1,34 млрд.

Выручка, сформированная от проводимых на платформе транзакций, повысилась на 15% - до $776 млн. В сегменте акций показатель вырос на 54% (до $94 млн), опционов - на 41% (до $314 млн), а в криптовалютном сегменте упал на 38% (до $221 млн).

Эксперты прогнозировали доход от сделок с криптовалютами в районе $248 млн, по данным LSEG.

Число активных пользователей Robinhood за год увеличилось на 1,8 млн и достигло 27 млн. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась на 16% - до $191.

В 2025 году Robinhood получила чистую прибыль в размере $1,9 млрд против $1,4 млрд годом ранее, выручка выросла на 52% - до $4,5 млрд. За прошлый год компания выкупила свои акции на сумму $653 млн.

За последние три месяца капитализация Robinhood упала на 36% (до $77 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 2%.