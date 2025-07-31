Robinhood во II квартале удвоила чистую прибыль

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets, оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют, во втором квартале 2025 года удвоила чистую прибыль, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $386 млн, или 42 цента на акцию, против $188 млн, или 21 цента на акцию, годом ранее.

Выручка увеличилась на 45% и достигла $989 млн.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 31 цент на акцию при выручке в $921 млн.

Выручка, собранная от проводимых на платформе транзакций, подскочила на 65% - до $539 млн. В том числе в криптовалютном сегменте показатель взлетел на 98%, в сегменте акций - на 65%, опционов - на 46%.

Число активных пользователей Robinhood за год увеличилось на 2,3 млн и составило 26,5 млн. Средняя выручка в расчете на пользователя повысилась на 34% - до $151.

Капитализация Robinhood с начала 2025 года подскочила в 2,8 раза (до $93,6 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 9%.