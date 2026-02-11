Поиск

РЖД в 2026 году планируют рост пассажирских перевозок на 1,5%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2026 году планирует рост пассажирских перевозок на 1,5% к уровню 2025 года. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров в ходе итогового заседания правления РЖД в среду.

"Переходя к ключевым итогам работы за прошедший год, с удовлетворением отмечу, что результаты заметно лучше, чем предсказывалось или виделось в начале второго полугодия. Несомненно, что отдельными показателями мы не можем быть удовлетворены в полной мере. Вместе с тем, по целому ряду направлений достигнуты уникальные результаты, и, прежде всего, остановлюсь на пассажирском комплексе. Виталий Геннадьевич (Савельев, вице-премьер РФ - ИФ) озвучил итоговую цифру, но я с большим удовольствием назову ее еще раз – отправлено (в 2025 г. - ИФ) 1 млрд 311 млн 128 тыс. 275 пассажиров, и у нас есть все основания принять эту цифру за абсолютный исторический рекорд", - сказал он.

Белозеров подчеркнул, что в прошлом году окончательно сформировалось такое востребованное направление как железнодорожный туризм. "Завершена работа по вопросам его правового регулирования. Объем перевозок в этом сегменте вырос на 18% и достиг 1,3 млн пассажиров. Результаты работы пассажирского комплекса за 2025 г. – это закономерный итог системной работы, фундамент которой был заложен 10 лет назад – в 2016 г., прошедшего под знаком "Года пассажира". Время показало, что данный подход оправдал себя в полной мере. В связи с этим закономерным является принятое нами решение объявить и 2026 год "Годом пассажира". Мы должны поддержать темп роста объема отправленных пассажиров (в 2026 г. - ИФ) не менее 1,5% и выйти на новый рекордный уровень", - сообщил топ-менеджер.

РЖД Олег Белозеров
