РФ в 2025 году увеличила экспорт яиц в 1,6 раза и снизила их импорт на 13%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году увеличила экспорт яиц в 1,6 раза, снизила их импорт на 13%, при этом объем импорта оказался в 1,8 раза больше, чем экспорт.

Согласно данным Росптицесоюза, экспорт яиц из РФ в 2025 году составил 406,7 млн штук, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году, импорт снизился на 13%, до 740,2 млн штук, сообщила гендиректор объединения Галина Бобылева на конференции по птицеводству в среду.

Таким образом, импорт оказался в 1,8 раза больше, чем экспорт.

По данным Росптицесоюза, основным покупателем российских яиц в прошлом году стали ОАЭ, куда было отправлено 124,4 млн штук. Причем это направление стало новым в российском яичном экспорте, поскольку в 2024 году поставок не было. "Мы говорим, что, по сути, ворвались на этот рынок, доля которого в экспортных поставках составила 30,6%", - заявила Бобылева.

В числе крупных покупателей также Монголия, увеличившая закупки до 117,3 млн штук с 93 млн штук в 2024 году. Топ-3 замыкает Казахстан, но он снизил импорт до 110 млн штук со 125,7 млн штук соответственно. "Казахстан сейчас усиленно наращивает внутренние объемы производства", - сказала она.

Говоря об импорте яиц, Бобылева сообщила, что практически весь он приходится на Белоруссию - 739 млн штук против 742,3 млн штук в 2024 году. Яйца в РФ также поставляли Казахстан, Азербайджан, Турция и Армения.

Глава Росптицесоюза также сообщила, что в 2025 году российские птицеводы нарастили и экспорт яичной продукции - до 1,77 тыс. тонн с 1 тыс. тонн годом ранее. Ее основным покупателем стала Белоруссия - 273 тонны против 291 тонны. Казахстан увеличил импорт до 114 тонн с 74 тонн соответственно. В ОАЭ в прошлом году было впервые отправлено 174 тонны яичной продукции, Саудовская Аравия закупила 81 тонну, Кувейт - 54 тонны.

В то же время импорт яичной продукции в РФ сократился почти на четверть, до 3,17 тыс. тонн. Основным поставщиком стала Белоруссия, откуда было ввезено почти 1,5 тыс. тонн против 1,6 тыс. тонн в 2024 году. Индия увеличила поставки до 840 тонн с 805 тонн в 2024 году. Продукты переработки яиц РФ также импортировала из Италии, Казахстана, Польши и ряда других стран.

Как сообщила Бобылева, производство яиц в РФ в 2025 году составило 48,6 млрд штук, что на 4,3% больше, чем в 2024 году.

Росптицесоюз
