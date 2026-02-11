Поиск

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

В компании вынуждены "возвращаться к оценке качества и надежности изначально заложенных конструкторских решений"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" не удовлетворено техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей, сообщил на итоговом заседании правления глава компании Олег Белозеров.

"В локомотивном комплексе ситуация остается напряженной. С одной стороны, мы в полной мере выполняем плановую программу обновления парка и закупки новых моделей локомотивов, а с другой стороны, не происходит коренных изменений в надежности изделий и качестве их технического обслуживания и ремонта. Не обеспечиваются заявленные производителями показатели по технической готовности. Сегодня на восточном БАМе отказы локомотивов являются первопричиной потерь в объемах перевозок. К сожалению, у сервисных компаний не происходит значительных изменений по ресурсному обеспечению и технологической дисциплине. Требуется серьезная актуализация модели нашего взаимодействия с партнерами, начиная с договорных отношений и заканчивая регламентами текущей деятельности. Это приоритетная задача на 2026 год", - заявил он.

"Особенная тема - новые модели локомотивов, которые в начале эксплуатации по-прежнему переживают недопустимо длительный период "детских болезней". Настораживает ситуация, при которой мы вынуждены возвращаться к оценке качества и надежности изначально заложенных конструкторских решений. Совместная задача инженерно-технического блока и локомотивного комплекса компании в первом квартале 2026 года дать исчерпывающие ответы на возникающие вопросы", - подчеркнул Белозеров.

Глава компании также отметил, что на качественные показатели перевозок по-прежнему влияет избыточный парк грузовых вагонов, "профицит которых, по нашим расчетам, составляет почти 200 тысяч единиц".

"Работу по оптимизации парка необходимо проводить в увязке с программами по его обновлению. В свою очередь, данные программы необходимо ориентировать на инновационные модели (грузовых вагонов - ИФ). Напомню, что срок инновационности любого применяемого решения составляет 5 лет, а закупаемые сегодня в своей массе модели вагонов уже далеко не инновационны. При этом действительно инновационные модели есть. Имею в виду восьмиосные полувагоны и цистерны на основе жесткой сцепки, представленные рынку в 2025 году", - сказал он.

"Задача 2026 года вместе с собственниками вагонов и операторами, во взаимодействии с вагоностроителями подготовить программы обновления, ориентированные на закупку новых инновационных моделей. Полагаю, что потребуются меры стимулирования, а также корректировка действующих нормативов по срокам эксплуатации грузовых вагонов. Здесь надеемся на поддержку Минтранса и Минпромторга России", - отметил Белозеров.

