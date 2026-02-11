Поиск

Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились и близки к среднему уровню 2025 г.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале снизились после роста в январе 2026 года на фоне повышения НДС, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В январе ценовые ожидания предприятий увеличивались четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года, сообщалось ранее. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал тогда ЦБ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по ДКП. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 13 февраля.

