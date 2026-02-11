Европейский инвестфонд и страны Балтии создали инновационный фонд на 225 млн евро

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Европейский инвестиционный фонд (EIF) и управляющие государственными фондами Эстонии, Латвии и Литвы подписали договор о создании Балтийского инновационного фонда 3 (BIF 3) в размере 225 млн евро.

Как сообщило Минэкономики Эстонии, EIF внесет в фонд 75 млн евро, а каждая из стран Балтии - по 50 млн евро.

BIF 3 улучшит доступ предприятий к капиталу за счет инвестиций в местные фонды. Это позволит предприятиям на стадии роста привлечь в общей сложности до 700 млн евро с учетом частного капитала.

Министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Келдо назвал новый фонд долгожданным событием на балтийском рынке прямых и венчурных инвестиций.

Около 70% объема BIF 3 будет направлено в фонды, ориентированные на компании на стадии роста, а оставшаяся часть - в фонды, инвестирующие в более зрелые предприятия. В течение пяти лет планируется вложить в 8-11 фондов.

BIF 3 предшествовало создание двух инновационных фондов (BIF 1 и BIF 2), которые с 2013 года направили в компании региона более 1,19 млрд евро.