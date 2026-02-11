Минсельхоз предложил увеличить квоту на поставки томатов из Турции до 600 тыс. т

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект приказа об увеличении квоты на поставки томатов из Турции на 100 тыс. тонн до 600 тыс. тонн.

Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

Россия начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров.

Сначала для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн, в апреле 2022 года - до 350 тыс. тонн, в июне 2023 года - до 500 тыс. тонн (накопительным итогом).