Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также надежд на продолжение переговоров по мирному украинскому урегулированию; фактором поддержки в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке выступают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, во "втором эшелоне" продолжилось ралли бумаг ПАО "Аренадата" (+11,8%) на оптимистичных прогнозах по выручке за 2025 год.

К 10:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2754,04 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1119,97 пункта (-0,1%); в лидерах снижения выступают акции "Татнефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), но подросли бумаги "Хэдхантера" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составляет 77,4648 руб. (+25,57 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 2025 год выросла на 15%, до 142 млрд рублей, сообщила компания накануне вечером. Рост в основном вызван сравнительным эффектом курсовых разниц из-за разнонаправленной динамики курса рубля, пояснил представитель компании. Выручка ГМК за 2025 год составила 907 млрд рублей, что незначительно выше уровня 2024 года.

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Акции "Группы Аренадата" (разработчик ПО в области хранения, обработки и анализа данных) выросли до 122,74 рубля - максимума с 21 августа 2025 года - на фоне повышения прогноза по росту выручки по итогам 2025 года до 40% (около 8,4 млрд рублей - ИФ) с 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей), которые прогнозировались компанией во второй половине прошлого года.

Также подросли на финотчете акции "Диасофта" (+5,1%). Выручка разработчика ПО для финансового сектора по результатам 9 месяцев 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 8,2 млрд рублей, что на 2% больше аналогичного показателя 2024 фингода, говорится в сообщении компании.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января. Из недельных данных за январь, а также за начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что мирное урегулирование украинского конфликта необходимо для вступления в действие гарантий безопасности для Украины. "Разумеется, нужны мирные договорённости перед тем, как будут активированы гарантии безопасности", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО. Генсек альянса ответил на вопрос о состоянии международных усилий по гарантиям безопасности для Украины в свете мирных переговоров.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС подошли к сопротивлениям 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно, получив поддержку от корпоративных факторов, а также геополитических сигналов. Так, в СМИ поступила информация о возможном визите украинской делегации в Москву для продолжения переговоров, что позволяет рынку сохранить краткосрочный восходящий тренд.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов.

Рынок скорректировал локальную перепроданность на фоне некоторого оживления на геополитическом треке. Есть и монетарный позитив от Росстата, что важно в преддверии заседания ЦБ по ставке в эту пятницу: годовая инфляция замедлилась до 6,36% с 6,46% неделей ранее.

"Мы полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2700-2800 пунктов, сохранит тенденцию к движению к верхней границе при отсутствии негативных вводных. В фокусе - отчетность "Диасофта" за 9 месяцев", - отметила эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, поддержку рынку оказывают выросшие сырьевые площадки, в частности, нефть Brent торгуется вблизи $70 за баррель.

Однако ключевым фактором неопределенности остается геополитическая ситуация: рынок реагирует на сообщения о ходе переговоров по Украине и сигналы из Москвы и Киева, при этом конкретных прорывных решений пока нет. Издание Financial Times сообщило о планах Украины провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией на фоне давления со стороны США. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговорный процесс будет долгим и требует серьезной подготовки.

В фокусе внимания инвесторов - решение Центробанка в пятницу по ключевой ставке и статданные по инфляции в РФ.

На дневном графике индекс Мосбиржи продолжает движение в боковике 2700-2800 пунктов. До появления положительных внешних драйверов в виде "голубиных" сигналов от ЦБ или позитива по геополитике наиболее вероятным сценарием представляется консолидация вблизи сопротивления 2800 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, накануне рынок акций РФ отскочил вверх, но остался в боковике. Индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше не очень сильного сопротивления в 2750 пунктов, но впереди у него лежит мощная преграда в 2800 пунктов, штурм которой может начаться в конце недели в случае снижения ключевой ставки ЦБ.

Оптимизму способствует ряд факторов. Прежде всего, это геополитика - в СМИ начали муссироваться новости о возможности проведения переговоров по Украине в Москве и выборов на самой Украине. Пока по этим вопросам информация противоречивая, но, вероятно, они обсуждаются. Росстат порадовал данными о снижении недельной и годовой инфляции - эти показатели могут стимулировать ЦБ если не уменьшить ключевую ставку на 0,5 п.п., то хотя бы дать относительно мягкий прогноз на март. Кроме того, возможно, завершается действие такого негативного для цен фактора, как огромные расходы бюджета в январе, считает Соколов.

Мировые фондовые рынки

В США накануне индексы акций снизились в пределах 0,2%; рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь.

По данным американского Минтруда, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 130 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в США в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки.

Позднее на этой неделе также будут обнародованы январские данные о динамике потребительских цен в США, которые определяют направление политики ФРС наряду с показателями рынка труда.

В Азии утром в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 и австралийский ASX Australia не изменились, южнокорейский Kospi вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Цены производителей в Японии в январе выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,3% за год, сообщил Банк Японии. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. При этом подъем в годовом выражении был самым слабым с мая 2024 года.

В Гонконге наиболее значительное снижение котировок показывают акции компьютерной Lenovo (-5,8%), которая сообщила о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 21%.

Южнокорейский Kospi обновил исторический максимум, подъем индекса продолжается четвертую сессию подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются продолжить рост на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана; Brent торгуется вблизи $70 за баррель, максимума почти за 5 месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в четверг составила $69,54 за баррель (+0,2% и +0,9% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,79 за баррель (+0,3% и +1,1% накануне).

Трейдеров продолжают беспокоить перспективы военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном. Он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. По словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

В среду издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса.

"Три чиновника США сказали, что в Пентагоне готовят вторую авианосную ударную группу к переброске на Ближний Восток в то время, как военные готовятся к вероятной атаке на Иран", - информирует издание.

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают обнародованный в среду прогноз ОПЕК. Организация по-прежнему считает, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Прогноз на следующий год также подтвержден.

В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).