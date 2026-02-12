Решетников ожидает восстановления экономики РФ в конце этого года или в 2027 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в I полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономполитике.

По его словам, в марте министерство уточнит трехлетний макропрогноз.

"Надо понимать, что какие бы решения сейчас ни принимались (по ДКП - ИФ), они будут действовать на экономику с лагом, оценка лага – 6-9 месяцев, иногда больше. Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики. Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - сказал он.

"Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятной ситуация и порядок внешних факторов", - отметил министр.

Решетников заявил, что "естественной платой за снижение инфляции является замедление не только в целом экономики, но, в первую очередь, инвестиций".

"За 9 месяцев 2025 года они выросли на 0,5%, но думаю, по году мы увидим снижение в реальном выражении инвестиций, что является предсказуемым и понятным", - сказал министр.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2026 году равняется 1,3%.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.