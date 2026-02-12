Грузооборот морских портов РФ в январе сократился на 7% г/г, до 67 млн тонн
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе 2026 г. уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 66,9 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
Объем перевалки сухих грузов составил 31 млн тонн (-10,4%), в том числе угля - 13,6 млн тонн (-11,2%), зерна - 3,4 млн тонн (-14,5%), грузов в контейнерах - 4,1 млн тонн (-10,9%), минеральных удобрений - 3,8 млн тонн (-3,3%), черных металлов - 1,7 млн т (-20,9%), руды - 1,1 млн тонн (+7%), грузов на паромах - 0,8 млн тонн (+37,9%).
Объем перевалки наливных грузов составил 35,9 млн тонн (-3,8%), в том числе нефти - 21,5 млн тонн (+1,4%), нефтепродуктов - 10,4 млн тонн (-10,9%), сжиженного газа - 3,5 млн тонн (+1,2%), пищевых грузов - 0,3 млн тонн (-50,5%).
Объем перевалки грузов в крупнейших морских портах России в январе 2026 года:
|Порт
|Грузооборот, млн т
|Динамика г/г
|Мурманск
|4,5
|+3,3%
|Сабетта
|2,9
|+19,8%
|Варандей
|0,5
|+40%
|Архангельск
|0,1
|-32,5%
|Усть-Луга
|11,1
|-0,1%
|Приморск
|6,3
|+3,8%
|Большой порт Санкт-Петербург
|4,3
|-11,1%
|Высоцк
|0,9
|-15,7%
|Новороссийск
|10,6
|-17,9%
|Тамань
|1,9
|-35,7%
|Туапсе
|1,2
|-35,3%
|Кавказ
|0,8
|-49,8%
|Ростов-на-Дону
|0,4
|-54,9%
|Астрахань
|0,3
|-37%
|Махачкала
|0,3
|+1,4%
|Восточный
|6,8
|+3,3%
|Владивосток
|2,6
|-16,8%
|Ванино
|3,6
|+46,9%
|Находка
|2,2
|-11,3%
|Пригородное
|1,5
|+8,5%
Грузооборот морских портов РФ за январь 2026 года (в млн тонн):
|БАССЕЙН
|Общий грузооборот
|Динамика г/г
|В т.ч. сухогрузы
|Динамика г/г
|В т.ч. налив
|Динамика г/г
|Арктический
|8,2
|+9,8%
|1,4
|-25,2%
|6,8
|+21%
|Балтийский
|23,3
|-1,7%
|10
|-10,3%
|13,4
|+5,8%
|Азово-Черноморский
|16
|-26,7%
|7,7
|-21,2%
|8,4
|-31,2%
|Каспийский
|0,5
|-26,6%
|0,3
|-38,4%
|0,2
|0
|Дальневосточный
|18,9
|+4%
|11,7
|+2,1%
|7,2
|+7,1%
|ВСЕГО
|66,9
|-7%
|31
|-10,4%
|35,9
|-3,8%
В целом экспортных грузов перегружено 54,2 млн тонн (-5,9%), импортных - 3,1 млн тонн (-13,9%), транзитных - 3,8 млн тонн (-26,8%), каботажных - 5,8 млн тонн (+5%).