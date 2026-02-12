Грузооборот морских портов РФ в январе сократился на 7% г/г, до 67 млн тонн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе 2026 г. уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 66,9 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухих грузов составил 31 млн тонн (-10,4%), в том числе угля - 13,6 млн тонн (-11,2%), зерна - 3,4 млн тонн (-14,5%), грузов в контейнерах - 4,1 млн тонн (-10,9%), минеральных удобрений - 3,8 млн тонн (-3,3%), черных металлов - 1,7 млн т (-20,9%), руды - 1,1 млн тонн (+7%), грузов на паромах - 0,8 млн тонн (+37,9%).

Объем перевалки наливных грузов составил 35,9 млн тонн (-3,8%), в том числе нефти - 21,5 млн тонн (+1,4%), нефтепродуктов - 10,4 млн тонн (-10,9%), сжиженного газа - 3,5 млн тонн (+1,2%), пищевых грузов - 0,3 млн тонн (-50,5%).

Объем перевалки грузов в крупнейших морских портах России в январе 2026 года:

Порт Грузооборот, млн т Динамика г/г Мурманск 4,5 +3,3% Сабетта 2,9 +19,8% Варандей 0,5 +40% Архангельск 0,1 -32,5% Усть-Луга 11,1 -0,1% Приморск 6,3 +3,8% Большой порт Санкт-Петербург 4,3 -11,1% Высоцк 0,9 -15,7% Новороссийск 10,6 -17,9% Тамань 1,9 -35,7% Туапсе 1,2 -35,3% Кавказ 0,8 -49,8% Ростов-на-Дону 0,4 -54,9% Астрахань 0,3 -37% Махачкала 0,3 +1,4% Восточный 6,8 +3,3% Владивосток 2,6 -16,8% Ванино 3,6 +46,9% Находка 2,2 -11,3% Пригородное 1,5 +8,5%

Грузооборот морских портов РФ за январь 2026 года (в млн тонн):

БАССЕЙН Общий грузооборот Динамика г/г В т.ч. сухогрузы Динамика г/г В т.ч. налив Динамика г/г Арктический 8,2 +9,8% 1,4 -25,2% 6,8 +21% Балтийский 23,3 -1,7% 10 -10,3% 13,4 +5,8% Азово-Черноморский 16 -26,7% 7,7 -21,2% 8,4 -31,2% Каспийский 0,5 -26,6% 0,3 -38,4% 0,2 0 Дальневосточный 18,9 +4% 11,7 +2,1% 7,2 +7,1% ВСЕГО 66,9 -7% 31 -10,4% 35,9 -3,8%

В целом экспортных грузов перегружено 54,2 млн тонн (-5,9%), импортных - 3,1 млн тонн (-13,9%), транзитных - 3,8 млн тонн (-26,8%), каботажных - 5,8 млн тонн (+5%).