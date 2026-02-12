Поиск

Грузооборот морских портов РФ в январе сократился на 7% г/г, до 67 млн тонн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе 2026 г. уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 66,9 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухих грузов составил 31 млн тонн (-10,4%), в том числе угля - 13,6 млн тонн (-11,2%), зерна - 3,4 млн тонн (-14,5%), грузов в контейнерах - 4,1 млн тонн (-10,9%), минеральных удобрений - 3,8 млн тонн (-3,3%), черных металлов - 1,7 млн т (-20,9%), руды - 1,1 млн тонн (+7%), грузов на паромах - 0,8 млн тонн (+37,9%).

Объем перевалки наливных грузов составил 35,9 млн тонн (-3,8%), в том числе нефти - 21,5 млн тонн (+1,4%), нефтепродуктов - 10,4 млн тонн (-10,9%), сжиженного газа - 3,5 млн тонн (+1,2%), пищевых грузов - 0,3 млн тонн (-50,5%).

Объем перевалки грузов в крупнейших морских портах России в январе 2026 года:

ПортГрузооборот, млн тДинамика г/г
Мурманск4,5+3,3%
Сабетта2,9+19,8%
Варандей0,5+40%
Архангельск0,1-32,5%
Усть-Луга11,1-0,1%
Приморск6,3+3,8%
Большой порт Санкт-Петербург4,3-11,1%
Высоцк0,9-15,7%
Новороссийск10,6-17,9%
Тамань1,9-35,7%
Туапсе1,2-35,3%
Кавказ0,8-49,8%
Ростов-на-Дону0,4-54,9%
Астрахань0,3-37%
Махачкала0,3+1,4%
Восточный6,8+3,3%
Владивосток2,6-16,8%
Ванино3,6+46,9%
Находка2,2-11,3%
Пригородное1,5+8,5%

Грузооборот морских портов РФ за январь 2026 года (в млн тонн):

БАССЕЙНОбщий грузооборотДинамика г/гВ т.ч. сухогрузыДинамика г/гВ т.ч. наливДинамика г/г
Арктический8,2+9,8%1,4-25,2%6,8+21%
Балтийский23,3-1,7%10-10,3%13,4+5,8%
Азово-Черноморский16-26,7%7,7-21,2%8,4-31,2%
Каспийский0,5-26,6%0,3-38,4%0,20
Дальневосточный18,9+4%11,7+2,1%7,2+7,1%
ВСЕГО66,9-7%31-10,4%35,9-3,8%

В целом экспортных грузов перегружено 54,2 млн тонн (-5,9%), импортных - 3,1 млн тонн (-13,9%), транзитных - 3,8 млн тонн (-26,8%), каботажных - 5,8 млн тонн (+5%).

Ассоциация морских торговых портов
