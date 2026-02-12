Глава "Росатома" назвал эталонным продолжающееся сотрудничество с Францией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Росатом" продолжает плодотворно сотрудничать с Францией в сфере ядерных технологий, сообщил через пресс-службу глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Францией в сфере ядерных технологий. Наши отношения в этой области можно назвать своего рода эталонными. Ведь мы научились их выстраивать в самых разных политических и исторических условиях. И что самое важное - это всегда было взаимовыгодно", - сказал он.

По его словам, Москва продолжает взаимодействовать с Парижем и сегодня, так как поставляет оборудование для термоядерного реактора ИТЭР, находящегося в Кадараше на юге Франции.

"Россия является не только одним из идейных вдохновителей ИТЭР, но и крупнейшим поставщиком оборудования для него. И к чести руководства ИТЭР, несмотря на все политические бури, участие России в проекте по-прежнему никто не ставит под сомнение. Нам есть, над чем работать дальше", - сказал Лихачев, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией и строительстве новой архитектуры безопасности совместно с ней.