Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому снижению днем в четверг, трейдеры оценивают прогнозы относительно спроса на нефть и перспективы нарушения поставок в случае дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по московскому времени снижается на $0,09 (0,14%), до $69,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,03 (0,05%), до $64,6 за баррель.

В среду контракт на Brent вырос в цене на 0,87%, на WTI - на 1,05%.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и по-прежнему обеспокоены усилением напряженности в регионе.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Ираном. Трамп сообщил в среду, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. По словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 80 тыс. баррелей в сутки. МЭА ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке нефти. Прогноз агентства предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Между тем, опубликованные накануне официальные данные указали на существенное увеличение резервов нефти в США на прошлой неделе - коммерческие запасы нефти в стране повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

нефть
Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

