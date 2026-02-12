Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2025 году снизился на 34%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2025 году составило $41,4 млрд (2% ВВП), что на 33,9% меньше по сравнению с 2024 годом, когда оно равнялось $62,6 млрд (3% ВВП). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в снижении профицита счета текущих операций сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг.

Профицит торгового баланса РФ в 2025 году уменьшился на 12% - до $116,7 млрд по сравнению со $132,1 млрд в 2024 году.

Профицит счета текущих операций в декабре 2025 года составил $2,6 млрд, что на 37% больше, чем в ноябре ($1,9 млрд). По сравнению с декабрем 2024 года ($2,7 млрд) он уменьшился на 4%. Динамика показателя относительно ноября 2025 года обусловлена ростом положительного сальдо торгового баланса.

Профицит баланса внешней торговли товарами в декабре 2025 года составил $10,0 млрд, что на 49% больше показателя ноября ($6,7 млрд) и на 2% меньше по сравнению с декабрем 2024 года ($10,2 млрд).

Как отмечает ЦБ РФ, рост декабрьского внешнеторгового профицита относительно ноября обусловлен более значимым увеличением экспорта товаров по сравнению с импортом, преимущественно связанным с сезонным фактором.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2025 году увеличилось на $10,2 млрд, или на 27%, до $48,6 млрд с $38,4 млрд. Динамика этого показателя определялась опережающим ростом импорта услуг, обусловленным в основном увеличением расходов россиян в ходе зарубежных поездок в результате роста как количества выездов, так и средних расходов на поездку. Кроме того, динамично расширялся импорт прочих услуг, в том числе услуг строительства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рост экспорта услуг в наибольшей степени связан с увеличением расходов иностранцев в ходе визитов в РФ и оказанием нерезидентам прочих услуг, включая услуги строительства, ИКТ, а также прочих деловых услуг.ч

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в 2025 г. и декабре 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель 2025г Г/Г Дек. 2025г М/М Г/Г Счет текущих операций 41,4 -34% 2,6 36,8% -3,7% Торговый баланс 116,7 -12% 10,0 49,3% -2,0% Экспорт 419,4 -3% 43,5 31,0% 9,8% Импорт 302,7 0% 33,5 26,4% 13,9% Баланс услуг -48,6 27% -5,9 78,8% 34,1% Экспорт 46,6 8% 4,6 27,8% 12,2% Импорт 95,2 17% 10,5 54,4% 23,5% Баланс первичных и вторичных доходов -26,7 -14% -1,5 0,0% -51,6% Доходы к получению 36,8 1% 3,6 24,1% -10,0% Доходы к выплате 63,5 -6% 5,1 15,9% -28,2% Сальдо финансового счета, исключая резервные активы 45,8 -19% 5,8 163,6% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 55,8 -15% 7,1 -31,7% Чистое принятие обязательств 10,0 9% 1,3 -84,0% Изменение резервных активов -18,5 387% -0,2 -87,5% Чистые ошибки и пропуски -13,8 44% 2,9 61,1%

Дефицит первичных и вторичных доходов в декабре составил $1,5 млрд, как и в ноябре, в декабре 2024 года он составлял $3,1 млрд (на годовую динамику показателя оказало влияние уменьшение суммы начисленных в пользу нерезидентов дивидендов).

Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в 2025 году сократился до $26,7 млрд с $31,1 млрд в 2024 году, значимым фактором в этом стало уменьшение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов, на которое оказало влияние существенное снижение условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов, а также сокращение суммы начисленных дивидендов.

Накопление иностранных активов (исключая резервные активы) в декабре замедлилось до $7,1 млрд с $10,4 млрд в ноябре в основном за счет сокращения сумм иностранных требований частного сектора.

Замедление роста иностранных активов (исключая резервные активы) в 2025 году до $55,8 млрд с $65,8 млрд годом ранее обусловлено в том числе погашением задолженности нерезидентов по незавершенным международным расчетам.

В декабре привлечение внешних обязательств замедлилось до $1,3 млрд после $8,1 млрд в ноябре. Важную роль в этом сыграло сокращение объема принятых обязательств по прямым инвестициям после крупных операций ноября, связанных с реорганизацией зарубежных активов российских компаний.

Рост внешних обязательств в 2025 году на $10,0 млрд (в 2024 году было увеличение на $9,2 млрд) сформирован в основном за счет инструментов прямого инвестирования: произошел переход от чистого изъятия к привлечению капитала.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в октябре, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $58 за баррель профицит счета текущих операций ожидался в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $116 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $45 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $32 млрд.