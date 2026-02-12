Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2025 году снизился на 34%
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2025 году составило $41,4 млрд (2% ВВП), что на 33,9% меньше по сравнению с 2024 годом, когда оно равнялось $62,6 млрд (3% ВВП). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основную роль в снижении профицита счета текущих операций сыграло снижение положительного сальдо торгового баланса вследствие сокращения экспорта при относительно стабильном импорте, а также увеличение дефицита баланса услуг за счет более существенного роста импорта услуг.
Профицит торгового баланса РФ в 2025 году уменьшился на 12% - до $116,7 млрд по сравнению со $132,1 млрд в 2024 году.
Профицит счета текущих операций в декабре 2025 года составил $2,6 млрд, что на 37% больше, чем в ноябре ($1,9 млрд). По сравнению с декабрем 2024 года ($2,7 млрд) он уменьшился на 4%. Динамика показателя относительно ноября 2025 года обусловлена ростом положительного сальдо торгового баланса.
Профицит баланса внешней торговли товарами в декабре 2025 года составил $10,0 млрд, что на 49% больше показателя ноября ($6,7 млрд) и на 2% меньше по сравнению с декабрем 2024 года ($10,2 млрд).
Как отмечает ЦБ РФ, рост декабрьского внешнеторгового профицита относительно ноября обусловлен более значимым увеличением экспорта товаров по сравнению с импортом, преимущественно связанным с сезонным фактором.
Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2025 году увеличилось на $10,2 млрд, или на 27%, до $48,6 млрд с $38,4 млрд. Динамика этого показателя определялась опережающим ростом импорта услуг, обусловленным в основном увеличением расходов россиян в ходе зарубежных поездок в результате роста как количества выездов, так и средних расходов на поездку. Кроме того, динамично расширялся импорт прочих услуг, в том числе услуг строительства и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рост экспорта услуг в наибольшей степени связан с увеличением расходов иностранцев в ходе визитов в РФ и оказанием нерезидентам прочих услуг, включая услуги строительства, ИКТ, а также прочих деловых услуг.ч
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в 2025 г. и декабре 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|2025г
|Г/Г
|Дек. 2025г
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|41,4
|-34%
|2,6
|36,8%
|-3,7%
|Торговый баланс
|116,7
|-12%
|10,0
|49,3%
|-2,0%
|Экспорт
|419,4
|-3%
|43,5
|31,0%
|9,8%
|Импорт
|302,7
|0%
|33,5
|26,4%
|13,9%
|Баланс услуг
|-48,6
|27%
|-5,9
|78,8%
|34,1%
|Экспорт
|46,6
|8%
|4,6
|27,8%
|12,2%
|Импорт
|95,2
|17%
|10,5
|54,4%
|23,5%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-26,7
|-14%
|-1,5
|0,0%
|-51,6%
|Доходы к получению
|36,8
|1%
|3,6
|24,1%
|-10,0%
|Доходы к выплате
|63,5
|-6%
|5,1
|15,9%
|-28,2%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|45,8
|-19%
|5,8
|163,6%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|55,8
|-15%
|7,1
|-31,7%
|Чистое принятие обязательств
|10,0
|9%
|1,3
|-84,0%
|Изменение резервных активов
|-18,5
|387%
|-0,2
|-87,5%
|Чистые ошибки и пропуски
|-13,8
|44%
|2,9
|61,1%
Дефицит первичных и вторичных доходов в декабре составил $1,5 млрд, как и в ноябре, в декабре 2024 года он составлял $3,1 млрд (на годовую динамику показателя оказало влияние уменьшение суммы начисленных в пользу нерезидентов дивидендов).
Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в 2025 году сократился до $26,7 млрд с $31,1 млрд в 2024 году, значимым фактором в этом стало уменьшение отрицательного сальдо баланса инвестиционных доходов, на которое оказало влияние существенное снижение условно начисленных в пользу нерезидентов реинвестированных доходов, а также сокращение суммы начисленных дивидендов.
Накопление иностранных активов (исключая резервные активы) в декабре замедлилось до $7,1 млрд с $10,4 млрд в ноябре в основном за счет сокращения сумм иностранных требований частного сектора.
Замедление роста иностранных активов (исключая резервные активы) в 2025 году до $55,8 млрд с $65,8 млрд годом ранее обусловлено в том числе погашением задолженности нерезидентов по незавершенным международным расчетам.
В декабре привлечение внешних обязательств замедлилось до $1,3 млрд после $8,1 млрд в ноябре. Важную роль в этом сыграло сокращение объема принятых обязательств по прямым инвестициям после крупных операций ноября, связанных с реорганизацией зарубежных активов российских компаний.
Рост внешних обязательств в 2025 году на $10,0 млрд (в 2024 году было увеличение на $9,2 млрд) сформирован в основном за счет инструментов прямого инвестирования: произошел переход от чистого изъятия к привлечению капитала.
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в октябре, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $58 за баррель профицит счета текущих операций ожидался в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $116 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $45 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $32 млрд.