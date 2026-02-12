Поиск

ЦБ обсудит с рынком возможность использования рублевых стейблкоинов для расчетов внутри РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ планирует провести исследование и обсудить с рынком тему использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Сергей (Швецов, глава набсовета Мосбиржи - ИФ) говорил про рублевый стейблкоин и про допуск его к расчетам внутри страны. У нас в планах в этом году провести исследование, но, как правило, это исследование в виде консультативного доклада, где мы еще раз оценим всю ситуацию", - сказал Чистюхин в ходе форума Alfa-Talk.

Он напомнил, что сейчас использование таких инструментов для расчетов внутри РФ регулятором не допускается.

"Мантра, которую мы много лет повторяли, она зафиксирована в 86-м законе ("О Центральном банке РФ"), что нужно исключить использование суррогатов во внутренних расчетах. При этом давно никто не проводил никаких исследований, а действительно вот те страхи, которые тогда стояли, когда эта норма была вписана, они релевантны сегодня. Потому что мы видим, что за рубежом это не так", - сказал Швецов.

"Значительная часть юрисдикций не запрещает, а даже поощряет использование стейблкоинов в расчетах, в том числе без трансграничных транзакций, внутри страны. Поэтому я считаю, здесь имеет право дискуссия, иногда надо запреты и аксиомы верифицировать, на предмет соответствия текущему времени, и действительно обсудить, а вот почему нельзя. Вот где тот риск, тот ущерб versus (против - ИФ) тех преимуществ и тех положительных аспектов, которые дает право использования таких стейблкоинов", - добавил он.

Глава Сбербанка Герман Греф в декабре заявлял, что банк надеется на допуск стейблкоинов, в первую очередь на рубли, для работы внутри России. "Мы очень надеемся, что лед тронется, и мы получим возможность тоже использовать стейблкоины. В первую очередь, конечно, стейблкоин на рубли в нашем транзакционном бизнесе внутри страны, не только для внешнеэкономической деятельности, для которой пока поле не очень большое", - говорил Греф.

Владимир Чистюхин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

 Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

 МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

 МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

 Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

 Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8389 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });