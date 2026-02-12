ЦБ обсудит с рынком возможность использования рублевых стейблкоинов для расчетов внутри РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ планирует провести исследование и обсудить с рынком тему использования рублевого стейблкоина для расчетов внутри страны, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Сергей (Швецов, глава набсовета Мосбиржи - ИФ) говорил про рублевый стейблкоин и про допуск его к расчетам внутри страны. У нас в планах в этом году провести исследование, но, как правило, это исследование в виде консультативного доклада, где мы еще раз оценим всю ситуацию", - сказал Чистюхин в ходе форума Alfa-Talk.

Он напомнил, что сейчас использование таких инструментов для расчетов внутри РФ регулятором не допускается.

"Мантра, которую мы много лет повторяли, она зафиксирована в 86-м законе ("О Центральном банке РФ"), что нужно исключить использование суррогатов во внутренних расчетах. При этом давно никто не проводил никаких исследований, а действительно вот те страхи, которые тогда стояли, когда эта норма была вписана, они релевантны сегодня. Потому что мы видим, что за рубежом это не так", - сказал Швецов.

"Значительная часть юрисдикций не запрещает, а даже поощряет использование стейблкоинов в расчетах, в том числе без трансграничных транзакций, внутри страны. Поэтому я считаю, здесь имеет право дискуссия, иногда надо запреты и аксиомы верифицировать, на предмет соответствия текущему времени, и действительно обсудить, а вот почему нельзя. Вот где тот риск, тот ущерб versus (против - ИФ) тех преимуществ и тех положительных аспектов, которые дает право использования таких стейблкоинов", - добавил он.

Глава Сбербанка Герман Греф в декабре заявлял, что банк надеется на допуск стейблкоинов, в первую очередь на рубли, для работы внутри России. "Мы очень надеемся, что лед тронется, и мы получим возможность тоже использовать стейблкоины. В первую очередь, конечно, стейблкоин на рубли в нашем транзакционном бизнесе внутри страны, не только для внешнеэкономической деятельности, для которой пока поле не очень большое", - говорил Греф.