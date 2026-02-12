Индекс МосБиржи вырос на 0,3% и превысил 2765 пунктов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг продолжил рост на заявлениях Кремля о вероятном скором продолжении переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки в преддверии заседания Банка России по ставке также выступили данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, а сдерживала покупателей подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $68,3 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2765,66 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1128,73 пункта; лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+2,5%), Совкомбанка (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "МТС" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 13 февраля, составил 77,188 рубля (-27,68 копейки).

