ФРБ Нью-Йорка выяснил, что повышение пошлин сильнее ударило по бизнесу и потребителям США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Основную часть нагрузки, вызванной повышением пошлин на импорт в США в 2025 году, понесли американские компании и потребители, показало исследование, проведенное Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка.

Исследование основано на данных о динамике внешней торговли за 11 месяцев 2025 года. В течение 2025 года средняя ставка пошлин на импорт в стране увеличилась с 2,6% до 13%.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивала, что крупные пошлины, введенные против торговых партнеров страны в минувшем году, будут оплачены компаниями, стремящимися экспортировать товары в Штаты.

Однако исследование ФРБ Нью-Йорка показывает, что в январе-августе 2025 года примерно 94% расходов, связанных с подъемом пошлин, было переложено на американский бизнес и потребителей. Этот показатель снизился до 92% в сентябре-октябре и до 86% в ноябре.

Таким образом, нагрузка на иностранных экспортеров увеличилась и стала заметной лишь к концу года. Тем не менее, американские компании и потребители продолжают нести основную часть бремени, вызванного повышением пошлин на импорт в США, отмечают в ФРБ Нью-Йорка.

