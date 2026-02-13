Рубль утром почти не меняется к юаню в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль совсем незначительно подрастает в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1695 руб. (-0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Основным фактором для динамики рубля станет пятничное решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пересмотр им среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может поспособствовать изменению ожиданий участников рынка по динамике ставки до конца текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт отмечает, что в случае сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых, рубль уже в рамках текущего дня может попытаться перейти к восстановлению, в результате чего юань вернется в район 11,1 рубля.

При этом, по его мнению, до конца февраля на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат тенденция на восстановление национальной валюты может сохраниться, что приведет к отступлению пары юань/рубль в район 11 рублей.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) до 15,5%.

Некоторые экономисты отмечают важность не самого февральского решения, а перспектив изменения траектории ставки на среднесрочный период. Об этом же на прошлой неделе заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании, с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - сказал Заботкин ранее.

Очередное заседание ЦБ по ставке будет опорным, то есть оно будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает инфляцию в 2026 году на уровне 4-5%, в 2027 году - 4%. Средняя ключевая ставка, согласно октябрьскому прогнозу, в 2026 году ожидается в диапазоне 13,0-15,0%, в 2027 году – 7,5-8,5% (этот уровень ЦБ оценивает как нейтральный).

Годовая инфляция в РФ на 9 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

Нефть

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд. На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $67,44 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,14%, до $62,74 за баррель.

Спаду на рынке способствовали ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.