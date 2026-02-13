Поиск

Рубль утром почти не меняется к юаню в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань лишь слегка опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль совсем незначительно подрастает в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1695 руб. (-0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Основным фактором для динамики рубля станет пятничное решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пересмотр им среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, что может поспособствовать изменению ожиданий участников рынка по динамике ставки до конца текущего года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт отмечает, что в случае сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых, рубль уже в рамках текущего дня может попытаться перейти к восстановлению, в результате чего юань вернется в район 11,1 рубля.

При этом, по его мнению, до конца февраля на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат тенденция на восстановление национальной валюты может сохраниться, что приведет к отступлению пары юань/рубль в район 11 рублей.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки на уровне 16%. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) до 15,5%.

Некоторые экономисты отмечают важность не самого февральского решения, а перспектив изменения траектории ставки на среднесрочный период. Об этом же на прошлой неделе заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании, с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - сказал Заботкин ранее.

Очередное заседание ЦБ по ставке будет опорным, то есть оно будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает инфляцию в 2026 году на уровне 4-5%, в 2027 году - 4%. Средняя ключевая ставка, согласно октябрьскому прогнозу, в 2026 году ожидается в диапазоне 13,0-15,0%, в 2027 году – 7,5-8,5% (этот уровень ЦБ оценивает как нейтральный).

Годовая инфляция в РФ на 9 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

Нефть

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд. На этой неделе Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 1,3%.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $67,44 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,14%, до $62,74 за баррель.

Спаду на рынке способствовали ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Московская биржа МосБиржа рубль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

 Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

Aurus продолжит выпуск автомобилей после модернизации площадки в Елабуге

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

 Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

 МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });