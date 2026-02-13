Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6% на старте торгов основной сессии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу корректируется вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $67,5 за баррель), инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке и сигналов регулятора о дальнейшей ДКП. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,6%.

К 10:01 индекс Мосбиржи составил 2750,13 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1122,21 пункта (-0,6%); лидируют в снижении акции "Русала" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составляет 77,188 руб. (-27,68 копейки).

Подешевели также акции "НЛМК" (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1% "префы"), АФК "Система" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,1%).

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16% годовых. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение регулятором ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике, что определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь. Сейчас, по его словам, годовая инфляция перешла к снижению, и эта тенденция продолжится. У Банка России сохраняется резерв для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сказал также Решетников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг о надежде Кремля, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро. "Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения. "По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

Оценки аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, большинство экспертов сходится на том, что ставка ЦБ РФ будет сохранена на уровне 16%, однако появились и те, кто ожидает ее снижения на 0,5 процентного пункта на фоне признаков замедления инфляции и растущих опасений замедления экономики РФ.

Если малоожидаемое снижение ставки все же произойдет, это может стать сигналом для более уверенного роста рынка.

Решетников в ходе выступления в Госдуме допустил замедление российской экономики, заявив, что медленный рост ВВП является "естественной платой" за снижение инфляции. По его словам, восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года.

Индекс Мосбиржи остается в пределах восходящего тренда, отскочив от нижней границы канала. Теперь он может направиться в сторону 2900, сохранив тренд, либо перейти в фазу горизонтальной консолидации с границами 2675 и 2845 пунктов, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне рынок акций РФ получил поддержку от ожиданий следующего раунда переговоров по Украине, который, по словам Пескова, должен состояться скоро. Однако в пятницу индексы Мосбиржи и РТС вновь откатились от сопротивлений 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно, что сокращает шансы на дальнейший рост рынка.

Геополитические надежды могут смягчить негативное влияние на настроения потенциального сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на уровне 16% (более "бычьим" сценарием стало бы снижение на 50 б.п.), если регулятор не даст слишком жесткий сигнал. После закрытия основных торгов в пятницу также будут опубликованы данные Росстата по потребительской инфляции за январь, темпы которой могут ускориться из-за повышения НДС в этом году, отметила аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что снижение ключевой ставки ЦБ позволит индексу МосБиржи завершить неделю на позитивной ноте.

"В первой половине дня будут преобладать консолидационные настроения, а индекс Мосбиржи проторговывать середину ставшего уже привычным диапазона 2700-2800 пунктов. В центре внимания итоги заседания совета директоров Банка России, в первую очередь его прогнозы по экономике и ставке, которые способны скорректировать ожидания по ДКП и задать направление движение рынка. Мы склонны ожидать, что регулятор все-таки решится понизить ставку на 50 б.п. и подтвердит свою приверженность поступательному, пусть и постепенному, снижению ставок. Такое решение еще не учтено в ценах акций и поможет рынку, заждавшемуся хороших новостей, завершить неделю на позитивной ноте", - считает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" также ожидают невысокой волатильности рынка в первой половине торгов - инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию до оглашения решения Банка России по ключевой ставке в 13:30 мск. Далее интерес будет представлять пресс-конференция главы регулятора в 15:00 мск.

После выхода официальных комментариев волатильность на рынке может возрасти. Если Банк России примет решение сохранить жесткую риторику, индекс Мосбиржи может остаться в рамках текущего бокового коридора, в то время как сигналы к смягчению ДКП способны подтолкнуть индикатор к штурму верхних границ, полагают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций снизились на 1,3-2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты, консенсус-которых приводит Trading Economics, прогнозировали снижение до 222 тыс.

Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу в 16:30 выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

В Азии в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после заметного отката в четверг из-за ослабления опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозов избытка предложения. Рынок завершает в "минусе" вторую неделю подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,49 за баррель (-0,04% и -2,7% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $62,76 за баррель (-0,1% и -2,8% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена", добавил Трамп.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

На этой неделе Brent и WTI потеряли в цене более 1%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.