Денежная база в России выросла с 30 января по 6 февраля на 83,5 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 6 февраля составил 19485,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 января денежная база в России равнялась 19401,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 83,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.