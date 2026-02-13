Денежная база РФ в широком определении в январе уменьшилась на 4,5%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в январе 2026 года уменьшилась на 1 трлн 384,2 млрд рублей, или на 4,5%, до 29 трлн 279,9 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной базы на 1 февраля снизился до 5,1% после 9,7% на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в январе стал меньше на 500,7 млрд рублей, или на 2,6%, и равнялся 18 трлн 949,0 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных на 1 февраля составили 5,9% после 5,1% на 1 января. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в январе выросла до 64,7% c 63,4%.

В составе денежной базы в январе объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 489,4 млрд рублей, или на 8,4%, до 6 трлн 316,2 млрд рублей. В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ сократился на 1 трлн 373,4 млрд рублей, или на 28,4%, до 3 трлн 460,1 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.