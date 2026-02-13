Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Фото: РБК/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Новость дополняется