"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент и акционеры сервиса по поиску авиабилетов "Авиасейлс" не готовятся к продаже бизнеса и не ведут переговоры об этом, сообщили порталу "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что владельцы крупнейшего российского поисковика билетов "Авиасейлс" ищут покупателя на свой актив, его стоимость оценивается в 23 млрд рублей.

По данным издания, сейчас "Авиасейлс" принадлежит гонконгской Go Travel Un. Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading, 34% - у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital, 20% - у кипрской Prati Limited. Миноритарными долями по-прежнему владеет менеджмент "Авиасейлс".

"Авиасейлс" был основан в 2007 году Константином Калиновым, который умер в 2017 году. В 2021 году управляющий директор "Авиасейлс" Макс Крайнов говорил в интервью "Интерфаксу", что долями в бизнесе владеют фонд iTech Capital, члены семьи Калинова и менеджмент компании.