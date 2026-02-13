Поиск

"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент и акционеры сервиса по поиску авиабилетов "Авиасейлс" не готовятся к продаже бизнеса и не ведут переговоры об этом, сообщили порталу "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что владельцы крупнейшего российского поисковика билетов "Авиасейлс" ищут покупателя на свой актив, его стоимость оценивается в 23 млрд рублей.

По данным издания, сейчас "Авиасейлс" принадлежит гонконгской Go Travel Un. Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading, 34% - у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital, 20% - у кипрской Prati Limited. Миноритарными долями по-прежнему владеет менеджмент "Авиасейлс".

"Авиасейлс" был основан в 2007 году Константином Калиновым, который умер в 2017 году. В 2021 году управляющий директор "Авиасейлс" Макс Крайнов говорил в интервью "Интерфаксу", что долями в бизнесе владеют фонд iTech Capital, члены семьи Калинова и менеджмент компании.

Авиасейлс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

 Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%

"Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

 "Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса

РФ изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

 РФ изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

 Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

ЮГК урегулировала споры с ФНС на 4 млрд руб. и с природоохранной прокуратурой

 ЮГК урегулировала споры с ФНС на 4 млрд руб. и с природоохранной прокуратурой

Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

 Операционные компании "Домодедово" перешли в собственность структуры "Шереметьево"

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

Aurus продолжит выпуск автомобилей после модернизации площадки в Елабуге
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });