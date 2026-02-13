Озон банк получил депозитарную лицензию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выдал Озон банку лицензию на осуществление депозитарной деятельности, сообщается на сайте регулятора.

В пресс-службе Озон банка "Интерфаксу" сообщили, что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.

Брокерскую лицензию банк получил в конце 2025 года.

Ранее в Ozon сообщали, что в 2026 году группа планирует расширять инвестиционное направление бизнеса через финтех-подразделение. Компания развивает его через ООО "Озон Капитал", которое объединяет такие активы, как Озон банк, МКК "Озон кредит", "Озон лизинг", "Озон инвест", "Озон финрешения", "Озон финансовые технологии".

Летом "Озон Капитал" зарегистрировал УК "Озон Управление активами", которая в декабре получила лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщалось на сайте регулятора. В ноябре "Озон Капитал" была включена в реестр инвестиционных советников.